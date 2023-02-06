Украина национализировала заводы и агрохолдинг подсанкционных российских олигархов

Сообщается, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность Украины Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО "ВСМПО Титан", компании по торговле металлами ООО "Тай-Минералс" и агрохолдинга "Инвест Агро".

Отмечается, что Чемезов и Шелков входят в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Олигархи руководили украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса РФ и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных войск.

После начала полномасштабной войны Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам. Для этого они пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях.

Однако сотрудники СБУ разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.

Как сообщалось ранее, суд арестовал 170 вагонов с минеральными удобрениями производства России и Беларуси на 100 миллионов гривен.

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