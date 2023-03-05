Украина может заработать миллиарды на экспорте электроэнергии, - советник премьера

"Вопрос возобновления экспорта электроэнергии рассматривается. Думаю, что такое решение будет принято только тогда, когда энергоснабжение в стране будет стабильно удовлетворять внутренние потребности в полном объеме", - сказал он.

Бойко подчеркнул, что вообще отказываться от идеи, которая принесла за июль-октябрь 5 млрд грн только как оплату права за доступ к межгосударственного пересечения для экспорта, пожалуй, глупо. Но он еще раз добавил, что приоритетом должен оставаться внутренний потребитель.

Также он отметил, что сегодня отсутствуют технические препятствия для увеличения мощности пересечения на экспорт электроэнергии. Это позволило бы полностью раскрыть потенциал существующих межгосударственных интерконнекторов, но "длится достаточно сложный диалог относительно возможного расширения мощности".

Напомним, ранее руководитель "Центра экономического восстановления" и советник премьер-министра Кирилл Криволап заявлял, что, экспортируя электроэнергию в часы профицита, Украина сможет привлечь дополнительные средства, которые будут работать на восстановление украинской экономики и энергосистемы.