Украина может стать одним из главных экспортеров чистой энергии в ЕС, - Тимченко

"Сочетание атомной и зеленой энергетики делает Украину одним из ключевых поставщиков чистой энергии для Европы - то, что сейчас там крайне необходимо", - сказал он.

Тимченко пояснил, что в этом контексте Украина имеет уникальные преимущества. В частности, в стране проще регулирование, чем в Европе, что позволяет быстрее строить новые мощности.

Он добавил, что сейчас Украина имеет около 650 МВт экспортных мощностей, что является малой долей от потенциала.

"Расширение пропускной способности требует сотрудничества с ENTSO-E и реконструкции старых линий передачи, что могло бы в разы повысить экспортный потенциал. Почему это важно для Европы? Потому что Украина уже сегодня должна быть частью новой архитектуры энергобезопасности ЕС, и это должно учитываться в стратегических планах", - подчеркнул Тимченко.