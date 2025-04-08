Украина не может себе позволить импортировать критические промышленные товары, - "Метинвест"

До 2022 года промышленность обеспечивала две трети ВВП, и сейчас, несмотря на общее падение, именно промышленность остается опорой, которая поддерживает смежные отрасли и держит всю экономику.

Об этом заявил директор департамента корпоративных коммуникаций группы "Метинвест" Олег Давыденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

После открытия морских границ и логистических изменений промышленность продолжает жить и наращивать экспорт. Поэтому сейчас очень важно сохранить производственные мощности, чтобы иметь потенциал для быстрого восстановления после победы.

"Победа обязательно наступит. Но готовиться к ней нужно уже сейчас, изнутри. Это значит: иметь потенциал для быстрого взлета. Мы или примем все импортное - товары, технологии, специалистов, - или сохраним собственную экономику и производственные мощности, чтобы самостоятельно производить сталь и развивать смежные отрасли", - отметил Давыденко.

При этом он подчеркнул, что самое главное для Украины - сохранить человеческий потенциал, ведь многие уехали, многие на фронте.

"Мы уже потеряли значительную часть технического, научного и производственного ресурса. Это критическое направление, на которое нужно делать ставку. Мы не можем позволить себе импортировать инженеров и технических специалистов - должны возвращать своих и любовь к профессии", - подчеркнул он.

Директор департамента корпоративных коммуникаций "Метинвеста" убежден, что именно любовь к техническим специальностям открывает путь к новой индустриализации Украины.

"Это не старая советская индустрия, а современная, где ИТ интегрируется в инженерные, металлургические и горные специальности, формируя обновленную промышленную основу страны. Речь идет не о металлурге, который овладел ІТ, а об ІТ-специалисте, который выбирает работу в промышленности. Именно такой подход и формирует новую индустриализацию Украины", - считает он.

Также он подчеркнул, что украинский бизнес в Европе требует не преференций, а равного доступа к ресурсам и справедливых правил.

"Это базовые условия, которые должно обеспечить государство для развития промышленности. Однако для успеха нужно больше - эффективное взаимодействие бизнеса и государства, создание международной репутации и бренда. С другой стороны, украинский бизнес уже имеет новую бренд-характеристику - несокрушимый", - добавил он.



Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании "Метинвест Политехника". Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.