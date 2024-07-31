Украина может за год произвести более 3 млн дронов разных типов, - Минстратег

"У нас достаточно большие производственные способности, мы можем произвести на сегодняшний день более 3 млн дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование", - сказала должностница.

Она отметила, что государство может покрыть только часть потребностей, необходимых для производства такого количества дронов. Остальные потребности помогают закрыть международные партнеры. По словам Гвоздяр, Канада закупит часть дронов украинского производства для Сил обороны Украины. Сейчас идут переговоры с другими странами, в том числе с Великобританией.

"Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов - понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов", - добавила замминистра.

Чиновница заявила, что в Минстратегпроме прорабатывают линейку дронов с боеприпасами, дальше будет их унификация.