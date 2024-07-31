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Украина может за год произвести более 3 млн дронов разных типов, - Минстратег

Фото: Украина может за год произвести более 3 млн дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может за год произвести более 3 млн беспилотников разных типов. Для этого необходимо финансирование, в том числе помощь со стороны партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Анну Гвоздяр во время хакатона от Brave1 Precision, которую цитирует "Суспільне".

"У нас достаточно большие производственные способности, мы можем произвести на сегодняшний день более 3 млн дронов разных типов. Для этого нам нужно финансирование", - сказала должностница.

Она отметила, что государство может покрыть только часть потребностей, необходимых для производства такого количества дронов. Остальные потребности помогают закрыть международные партнеры. По словам Гвоздяр, Канада закупит часть дронов украинского производства для Сил обороны Украины. Сейчас идут переговоры с другими странами, в том числе с Великобританией.

"Мы достаточно развили за счет как государственных, так и частных мощностей относительно изделий разного вида для дронов. Более миллиона дронов - понятно, что под них нужно более миллиона боеприпасов", - добавила замминистра.

Чиновница заявила, что в Минстратегпроме прорабатывают линейку дронов с боеприпасами, дальше будет их унификация.

 

Производство оружия в Украине

В ходе полномасштабной войны Украина нарастила производство отечественного оружия. Вооружение в Украине производят около 500 государственных и частных компаний. Они занимаются производством дронов, боеприпасов, бронированной техники, деталей и прочего вооружения.

Также Украина наладила производство оружия с партнерами, некоторые заводы находятся за границей для большей безопасности.

Так, в Украине была разработана робота, который может эвакуировать сразу двух раненых бойцов с фронта. Также машина может выполнять другие задачи.

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