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Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе

Фото: Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе (uaf.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Во время совещания в Доме футбола в УАФ сделали смелое заявление. Украина рассматривает проведение матчей по всей стране, в том числе в Крыму и на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Отмечаю, что при подготовке необходимых документов нашими подразделениями нужно учитывать, что мы рассматриваем варианты проведения матчей ЧМ-2030 на всей территории Украины, в том числе - Донбасса и Крыма. Поэтому прошу проработать информацию об объектах, которые можно будет задействовать для проведения чемпионата мира в нашей стране с учетом этого требования", - заявил вице-президент УАФ Юрий Записоцкий.

Как добавил вице-президент УФА, уже сегодня 4 ноября, в Португалии состоится заседание Оргкомитета ФИФА по подготовке заявки на проведение Чемпионата мира по футболу - 2033. В заседании примут участие представители Украины, Испании и Португалии.

Фото: Украина может провести матчи ЧМ-2030 в Крыму и на Донбассе (uaf.ua)

Напомним, РБК-Украина писало том, что в октябре Украина присоединилась к Испании и Португалии в их заявлении на проведение ЧМ-2030.

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