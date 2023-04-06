RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может получать 300 млн гривен ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии, - эксперт

Фото: Украина может получать 300 млн гривен ежемесячно благодаря экспорту электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Благодаря экспорту электроэнергии в ЕС Украина может получать 300 млн. гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на советника премьер-министра Украины, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко.

По его словам, в течение последнего месяца в энергосистеме присутствует профицит из-за большого объема солнечной генерации, который было бы экономически целесообразно экспортировать.

"По моим оценкам, Украина может получить около 100 млн грн в месяц в виде оплаты за доступ к пересечению и еще около 200 млн грн в качестве стоимости реализованного товара. То есть, в общей сложности речь идет о 300 млн грн дополнительного дохода", - рассказал Юрий Бойко.

Он также отметил, что сейчас действуют ограничения экспорта на уровне 400 МВт, которые тем не менее позволяют получить значительный экономический эффект от экспорта электроэнергии. В перспективе разрешенная пропускная способность должна быть увеличена.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что экспорт украинской электроэнергии в ЕС даст дополнительные средства для возобновления энергосектора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия