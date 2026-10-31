Украина может получить 500 ракет Patriot только после 2030 года, - СМИ

Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot только после 2030 года. Несмотря на одобрение продаж в США, такие сроки не помогут решить проблему дефицита перехватчиков, которые нужны украинским ПВО уже сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети Х.
По данным журналиста, объявление о поставках американских ракет Patriot PAC-3 сопровождается важным уточнением: речь идет о новых перехватчиках, поставки которых ожидаются не раньше 2030 года.
Таким образом, одобрение продаж не означает, что Украина получит ракеты в ближайшей перспективе. По оценке Рауфоглу, это почти не повлияет на острый дефицит перехватчиков в преддверии зимы.
Не произошло прорыва и в вопросе совместного производства перехватчиков. У Киева до сих пор нет разрешения на их изготовление в Украине, а также конкретного графика запуска такого производства.
На вопрос о возможности предоставления Украине соответствующей лицензии Пентагон ответил, что решил дополнительно рассмотреть этот вопрос. Итак, перспективы отечественного производства ракет Patriot остаются неопределенными.
По мнению журналиста, объявление о долгосрочных закупках может отвлечь внимание от более насущной проблемы - поставки Украине уже имеющихся перехватчиков.
Напомним, Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на общую сумму 2,1 млрд долларов. Соглашение должны профинансировать европейские партнеры.
Президент Владимир Зеленский назвал это решение важным, однако отметил, что поставки ракет могут начаться всего через несколько лет. Он призвал американских партнеров найти способ передать перехватчики тогда, когда Украина больше всего в них нуждается.