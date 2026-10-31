Украина может получить 500 ракет Patriot только после 2030 года, - СМИ

По данным журналиста, объявление о поставках американских ракет Patriot PAC-3 сопровождается важным уточнением: речь идет о новых перехватчиках, поставки которых ожидаются не раньше 2030 года.

Таким образом, одобрение продаж не означает, что Украина получит ракеты в ближайшей перспективе. По оценке Рауфоглу, это почти не повлияет на острый дефицит перехватчиков в преддверии зимы.

Украина еще не получила разрешения на производство ракет Patriot

Не произошло прорыва и в вопросе совместного производства перехватчиков. У Киева до сих пор нет разрешения на их изготовление в Украине, а также конкретного графика запуска такого производства.

На вопрос о возможности предоставления Украине соответствующей лицензии Пентагон ответил, что решил дополнительно рассмотреть этот вопрос. Итак, перспективы отечественного производства ракет Patriot остаются неопределенными.

По мнению журналиста, объявление о долгосрочных закупках может отвлечь внимание от более насущной проблемы - поставки Украине уже имеющихся перехватчиков.