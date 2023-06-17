Украина – Мальта: прогноз на матч отбора к Евро-2024

Матч Украина – Мальта состоится 19 июня в городе Трнава. Поединок примет Стадиону Антона Малатинского. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Специалисты австрийской конторы Bwin определили "сине-желтых" однозначными фаворитами противостояния. На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить со скромным коэффициентом 1,13. Тем временем вероятный успех островитян оценили баллом 19,00. Ничья гораздо вероятнее с кэфом 9,75.

С верой в результативный матч можно положиться на уверенную победу сборной Украины со счетом 4:0. На такой итог заложили достаточно перспективный коэффициент 8,50. Смелая же ставка на нулевую ничью увеличит выигрыш в 23 раза.

В свою очередь украинцы из Favbet еще меньше верят в шансы "рыцарей". Если кэф на победу команды Реброва почти идентичен – 1,17, то потенциальная победа сборной Мальты оценена баллом 23,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 9,30.

Персональные фанаты Виталия Миколенко рассмотрят вариант со ставкой на гол во время встречи. Кэф на забитый защитником мяч – 6,00. Несколько меньше можно заработать, если поверить в голевые подвиги Тараса Степаненко с коэффициентом 5,00.

Именно в противостоянии с Мальтой сборная Украины потерпела самое позорное поражение в истории. В июне 2017 года "сине-желтые" минимально проиграли островитянам в контрольном поединке. Впоследствии ФИФА признала матч неофициальным из-за превышения лимита замен.