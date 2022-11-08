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Украина должна обеспечить ввоз аккумуляторов и генераторов без налогов, - Палатный

Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Юлия Бойко

Украина должна обеспечить ввоз аккумуляторов и генераторов без налогов. И сделать это нужно срочно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба "Украинская команда" Артура Палатного в Facebook.

"Украине нужно выстоять на энергетическом фронте. Защититься от тотального блекаута. Что нужно сделать внутри страны. Сделать безотлагательно. Сделать прямо сейчас. Правительство и Верховная рада должны срочно открыть зеленый коридор для энергетического оборудования. Генераторы, аккумуляторы, инверторы и другие приборы, которые помогут осветить и обогреть жилища граждан, должны завозиться по упрощенной процедуре. Без пошлин. Без НДС. Без налогов. Уже сейчас. Чтобы обычный генератор не стоил как танк или БТР", - заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вернуть налоги и пошлины можно будет уже весной. А сейчас задача государства - создать условия, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом.

"Государство-террорист воюет, как умеет. Воюет не с НАТО, а с матерями и детьми, разрушая украинскую энергосистему. Цель постоянных обстрелов - только террор. Только погружение страны во тьму и холод. Зима без света и без тепла - именно такую ​​перспективу украинцам готовит террорист №1. Друзья! Мы пройдем и это испытание. Мы выстоим. И обязательно победим", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

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Артур Палатный