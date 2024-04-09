Украина должна и дальше выводить из строя российские НПЗ, - Волкер

По его словам, он "в корне не согласен" с позицией США по поводу прекращения атак по НПЗ России.

"Конечно, я частное лицо и не представляю правительство США. Но я считаю, что это в корне неверно, и люди должны осознать, что идет война. Каждый день Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют все. И предлагать, чтобы Украина не сопротивлялась вещам, которые усиливают военный потенциал России, - я считаю необъяснимым, что мы это предлагаем", - заявил Волкер.

Он подчеркнул, что Украина должна выводить из строя эти НПЗ.

"И в основном выводят из строя нефтеперерабатывающие заводы, которые берут сырую нефть и перерабатывают ее, например, в авиационное топливо, которое используют российские истребители и бомбардировщики. Конечно, следует это выводить из строя", - заявил Волкер.

Дипломат добавил, что очень важно, чтобы у России не было беззатратной войны.

"(Российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину это сходит с рук, поскольку население России считает, что они делают справедливое дело, и считает, что это "специальная военная операция по избавлению от нацистов", потому что внутри России не ощущают войну. Поэтому важно, чтобы россияне увидели, что их собственная военная инфраструктура подвергается риску", - заявил он.

Волкер считает, что Украина должна не только продолжать уничтожать НПЗ, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России.

"Особенно ту, которая используется для нападения на Украину. Так что аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов - все это является военными целями, и это законно. Чего Украина не должна делать, так это того, что делает Россия: нападать на жилые дома, школы, больницы. Никто не должен этого делать, и Россия тоже не должна этого делать. А вот военные цели - абсолютно ок", - подчеркнул он.