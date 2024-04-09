RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна и дальше выводить из строя российские НПЗ, - Волкер

Фото: Курт Волкер (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Украина должна и дальше продолжать выводить из строя нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, он "в корне не согласен" с позицией США по поводу прекращения атак по НПЗ России. 

"Конечно, я частное лицо и не представляю правительство США. Но я считаю, что это в корне неверно, и люди должны осознать, что идет война. Каждый день Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют все. И предлагать, чтобы Украина не сопротивлялась вещам, которые усиливают военный потенциал России, - я считаю необъяснимым, что мы это предлагаем", - заявил Волкер. 

Он подчеркнул, что Украина должна выводить из строя эти НПЗ.

"И в основном выводят из строя нефтеперерабатывающие заводы, которые берут сырую нефть и перерабатывают ее, например, в авиационное топливо, которое используют российские истребители и бомбардировщики. Конечно, следует это выводить из строя", - заявил Волкер. 

Дипломат добавил, что очень важно, чтобы у России не было беззатратной войны.

"(Российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину это сходит с рук, поскольку население России считает, что они делают справедливое дело, и считает, что это "специальная военная операция по избавлению от нацистов", потому что внутри России не ощущают войну. Поэтому важно, чтобы россияне увидели, что их собственная военная инфраструктура подвергается риску", - заявил он. 

Волкер считает, что Украина должна не только продолжать уничтожать НПЗ, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России. 

"Особенно ту, которая используется для нападения на Украину. Так что аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов - все это является военными целями, и это законно. Чего Украина не должна делать, так это того, что делает Россия: нападать на жилые дома, школы, больницы. Никто не должен этого делать, и Россия тоже не должна этого делать. А вот военные цели - абсолютно ок", - подчеркнул он. 

Удары по НПЗ

В конце марта издание Financial Times сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Вашингтон опасается, что удары по российским НПЗ могут привести к росту мировых цен на нефть и бензин.

Однако после этого удары по российским НПЗ продолжились. В частности, 2 апреля Украина нанесла масштабный удар по территории России с помощью дронов. В Татарстане поврежден третий по величине российский НПЗ и производство "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКурт ВолкерВойна России против УкраиныВойна в Украине