Украина должна всеми силами договариваться о переходном периоде по CBAM, - нардеп

Он предупредил: если Украина не приложит усилий для корректировки условий участия в CBAM, то мы получим очень тяжелые последствия.

"Если мы не будем сами проявлять необходимую инициативу и не будем делать все для того, чтобы защитить нашу промышленность, через некоторое время она может перестать существовать. Потому что мы находимся в уникальных по уровню негативного влияния условиях - война и декарбонизация", - отметил Магомедов.

Нардеп также пообещал содействие в этом процессе парламентскому комитету.

"Члены нашего комитета серьезно понимают эту ситуацию, и вы можете смело рассчитывать на нас и нашу поддержку. Экономический комитет готов приложить все усилия, чтобы добиться для нашей страны переходного периода с учетом сложившейся ситуации", - резюмировал он.

Напомним, ранее Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.