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Украина должна решить вопрос долгов перед "зеленой" генерацией, - Энергосообщество

Фото: Украина должна решить вопрос долгов перед "зеленой" генерацией (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Украинский сектор возобновляемой энергетики требует максимального содействия в решении проблемы накопленных долгов за выработанную зеленую электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Секретариата Энергетического сообщества.

Да, 27 марта Секретариат начал помогать Украине в решении текущих проблем, с которыми сталкивается сектор возобновляемой энергетики.

"В ближайшее время процесс будет сосредоточен на урегулировании непогашенной задолженности "Гарантированного покупателя" перед производителями возобновляемой энергии, пересмотре формулы выплат небалансов Гарпока и реформе его корпоративного управления", - отмечают в Энергосообществе.

Там также подчеркивают, что Украина должна принять все меры для поддержки ренессанса возобновляемой энергетики в стране.

"Этот процесс становится еще более важным сейчас, когда Украина начинает подготовку к переходу к зеленой экономике, в которой возобновляемая энергетика должна занимать центральное место", - подытожили в Энергосообществе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику. Также государство должно стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

По информации ГП "Гарантированный покупатель", уровень недоимки предприятиям зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.

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