Украине стоит активнее задействовать общины, в том числе еврейскую, для диалога с США, - Коэн

На текущем этапе одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины остается развитие стратегического партнерства с США. В связи с этим возникает необходимость поиска дополнительных каналов взаимодействия, в том числе путем активного привлечения к диалогу влиятельных общин, исторически связанных с американской администрацией и обществом.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Ариэль Коэн – доктор дипломатии и права, американский политолог, член Совета Международных Отношений США, старший эксперт Евразийского центра Atlantic Council, управляющий директор Программы по энергетике, росту и безопасности (EGS) в Международном центре налогов и инвестиций (ITIC) США.

Как отметил Коэн, в данном направлении недостаточно используются возможности тех общин, которые имеют налаженные и эффективные связи в США:

"На мой взгляд, не были в полной мере задействованы те общины, которые располагают устойчивыми каналами коммуникации. Это, в частности, баптистская община, украинская диаспора. Особенно стоит выделить еврейскую общину, обладающую серьёзными связями как в Израиле, так и в СЩА. Недавно в Соединенных Штатах находился главный раввин - раввин Моше Реувен Асман. Однако этот ресурс, по моему мнению, также остаётся недостаточно использованным", - отметил Коэн.

"Украина сегодня не находится в положении, позволяющем игнорировать доступные дипломатические и общественные инструменты для развития международных связей", - подчеркнул старший эксперт Евразийского центра Atlantic Council Ариэль Коэн.

Следует отметить, что еврейская община США, а также государство Израиль, действительно значительное влияние на формирование внешней политики Вашингтона.

Как известно, Израиль стал одним из первых государств, лидеры которого провели официальные встречи с новой администрацией США: премьер-министр Биньямин Нетаньяху был первым иностранным главой правительства, посетившим Белый дом после выборов.

Кроме того, дочь бывшего президента Дональда Трампа - Иванка Трамп, и ее супруг Джаред Кушнер исповедуют ортодоксальный иудаизм и являются прихожанами движения "Хабад", широко представленного также и на территории Украины.

Главный раввин Украины и руководитель общины Хабад, раввин Моше Реувен Азман, принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня в Вашингтоне и в штате Флориде, который является политическим центром правящей партии Америки. Визит включал встречи с представителями руководства США и участие в официальных церемониях.