Украина должна стать 33-м членом НАТО, - Резников

Украина должна стать членом Североатлантического союза после Швеции. Поскольку украинские военные лучше всего знают как использовать вооружение НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"Украина должна стать 33-м членом НАТО, а Швеция - 32-м. Украинцы лучше всех умеют использовать оружие натовского образца для уничтожения российской армии. Такой опыт есть чрезвычайно важным для Альянса", - написал он.

Отметим, что Швеция и Финляндия вместе подали заявки в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Предполагалось, что две страны вступят в Альянс вместе, однако против членства Швеции в НАТО выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. В частности, на одной из акции протестующие сожгли Коран.

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. В связи с этим 31-м членом Североатлантического альянса стала Финляндия.

Однако советник президента Турции Ибрагим Калын заверил, что переговоры со Швецией о ее членстве в НАТО продолжаться в июне.

Напомним, WSJ сообщало, что вопрос членства Украины в НАТО снят с повестки дня.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Так, повторение того, что двери НАТО остаются открытыми, будет недостаточным для Украины.

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