Украина должна воспользоваться форс-мажором и просить ЕС об отсрочке CBAM, - Укрметаллургпром

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в Евросоюзе уже начал работать механизм трансграничного углеродного регулирования или CBAM, согласно которому импортные товары, производство которых связано со значительными выбросами углерода, будут облагаться дополнительными тарифами.

Таким образом, ЕС хочет защитить европейских производителей, которые уже осуществляют специальные выплаты в рамках европейской системы торговли квотами на выбросы углерода. С 2026 года CBAM будет применяться к продукции цементной отрасли, железа, стали, алюминия, удобрений и электроэнергии.

"Уже с 1 января 2026 года мы будем вынуждены платить деньги (в пределах CBAM – ред.). В директивах ЕС есть возможность отсрочки по форс-мажорным обстоятельствам, которые имеют разрушительные последствия для экономики и промышленности страны. Война это форс-мажор с такими разрушительными последствиями", – объяснил Каленков.

По его словам, очень важно уже сейчас говорить с европейскими коллегами о задействовании механизма форс-мажора и отсрочке CBAM для украинских товаров. В ситуации, когда мы экспортируем большинство продукции в Европу, это будет большой удар украинской экономике, если мы сейчас не будем этим заниматься. И речь не только о металлургии, поскольку новое регулирование коснется любой продукции, потребляющей электричество, например. Все будут платить – кто больше, кто меньше

В настоящее время в ЕС действует переходный период по внедрению CBAM, в рамках которого с 1 августа 2024 года компании, поставляющие товары в ЕС, должны передавать собственные расчеты выбросов, касающиеся не только собственных производимых товаров, но и выбросов, сформированных в процессе производства сырья. , используемой в производственном процессе. С 2026 года нужно будет подтверждать данные о выбросах с помощью независимых верификаторов и покупать соответствующие сертификаты на выбросы в случае превышения норм ЕС.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЭВА, директор GMK Center Станистав Зинченко заявил, что введение СВАМ приведет к переформатированию торговых потоков и увеличению финансовой нагрузки на углеродный импорт. Для Украины сейчас эта пошлина означает только потери, поэтому бизнес просит правительство оказать содействие постепенному внедрению СВАМ.