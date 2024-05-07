Украина должна работать над усилением европейских санкций и отменой смягчений, - эксперт

"Если санкции не работают, мы должны не просто откровенно говорить, а постоянно подчеркивать, что не может быть смягчений, ограничений или послаблений. Наоборот - каждый пакет санкций должен касаться как просмотра неработающего, так и расширения запретов .Потому что мы видим: появляются новые лазейки, возможности адаптации, вхождения, использования теневого флота или третьих стран, то есть целый спектр различных возможностей для того, чтобы обходить санкции", - подчеркнул эксперт.

Также он выразил убеждение, что такое давление должно происходить системно и последовательно, а санкции должны затрагивать более болезненные отрасли, и очень серьезно избивать по экономике РФ.

"Задача санкций - ограничить экономические возможности ведения войны со стороны России. То есть они должны работать так, чтобы не допустить использование этого ресурса. А мы видим, что, к сожалению, санкции продолжают активно приносить доходы российскому бюджету и финансировать войну. Поэтому будь- что, что касается смягчений или ограничений, должно быть отклонено. И однозначно при просмотре или формировании нового пакета санкций нужно возвращаться к неработающему, в том числе и смягчению", - резюмировал эксперт.

Напомним, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам.

Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.