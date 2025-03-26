Украина имеет полное право воспользоваться отсрочкой уплаты экологической пошлины СВАМ, - эколог

Поэтому должны настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.

"Украинская продукция, которая попадает под СВАМ - это в первую очередь металлургическая, удобрения, электроэнергия, водород, цемент и многое другое. Это создает значительную нагрузку для украинских производителей, тем более, что цена СВАМ-сертификатов будет расти с годами. Поэтому, по моему мнению и по мнению экспертной среды, наиболее правильно будет для Украины воспользоваться пунктом регламента CBAM, который предусматривает, что в форс-мажорных ситуациях страна, которая попала в состояние форс-мажора, может получить право отсрочить действие CBAM. По нашему мнению, сложно представить что-то более форс-мажорное, чем война. Поэтому мы публично всегда призываем наших переговорщиков с ЕС обратить на это внимание и подать заявление в Европейскую комиссию", - отметил Антипов.

Он также рассказал, что этими вопросами занимается европейский департамент налогов и пошлин - TAXUD. Именно туда необходимо подать заявку о том, что мы просим отсрочить введение СВАМ для украинской продукции из-за того, что мы находимся в состоянии войны и неспровоцированной российской агрессии. И это нужно делать - ведь почти 5 миллиардов украинского экспорта подпадает под СВАМ, и убытки будут очень значительны.

"Потери ВВП до 2030 года будут измеряться миллиардами. Уже в 2030-м мы потеряем где-то около 7 млрд долларов инвестиций. Возникает вопрос, останется ли украинская металлургия конкурентоспособной на европейском рынке. То есть, это не вопрос, сколько будет зарабатывать украинская металлургия, а сможет ли она вообще там выжить. Конечно, во время войны эти и другие проблемы отходят на второй план. Но если предприятие не будет иметь денег даже на банальные ремонты, то оно просто не выживет", - подчеркнул эксперт.

По его словам, переговоры по СВАМ продолжаются - на днях Украину должны посетить представители департамента изменения климата, а также таможенного и налогового департамента TAXUD. Но позиция украинской стороны в этом вопросе может быть более активной.

"Переговоры идут, но пока нельзя сказать, что есть какой-то успех. Должен быть вопрос политической воли, и в том числе политической воли нашего правительства, которое должно обратиться к ЕС. Мы понимаем, что у правительства есть очень много вопросов, которыми они занимаются. Может, до этого не доходят руки. Но это очень важно для украинского бизнеса", - резюмировал эксперт.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.