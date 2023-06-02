Украина имеет "план Б" на случай краха зерновой сделки, - министр

Украина сможет продолжать экспорт зерна через Черное море даже если Москва разорвет текущее соглашение. В рамках "плана Б" России не будет.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Сольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сольский заявил, что Россия, несмотря на соглашение, уже заблокировала использование главного черноморского порта Украины - Южный. К тому же сейчас РФ позволяет только одному судну в день доставлять украинское продовольствие в определенные страны.

Россия заявила, что пропустит больше судов, если все стороны зерновой сделки согласятся разблокировать транзит российского аммиака по трубопроводу через территорию Украины в Южный на экспорт.

"Последние действия, которые там происходят вчера, позавчера, сегодня, это больше говорит о том, что на самом деле только юридически выглядит так, что этот коридор работает, а на самом деле там ничего особенного не происходит", - сказал министр.

Он предложил, правительству дать страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки без участия России в новом соглашении.

"Это не работает так, и тогда мы будем готовы к "плану Б", который зависит от нас, зависит от ООН. Я не думаю, что мы будем стоять в стороне, если так будет продолжаться в ближайшее будущее... "План Б"... исключает четвертую сторону (Россию, - ред.) в этих отношениях", - сказал он.

Зерновое соглашение

В июле прошлого года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы между Москвой и Киевом, чтобы помочь преодолеть глобальный продовольственный кризис, обостренный вторжением России в Украину.

И даже несмотря на постоянные угрозы РФ выйти из соглашения или прямые препятствия работы этого же соглашения оно до сих пор действует. В мае срок ее действия еще раз был продлен еще на два месяца.

Блокировка Россией "зернового коридора"

Несмотря на соглашение, Россия постоянно блокирует работу "зернового коридора". В частности, сегодня, 1 июня, зерновая инициативная была полностью остановлена. РФ заблокировала регистрацию входящего флота во все порты нашей страны.

Сейчас в очереди на инспекцию в территориальных водах Турции ожидают 50 судов, на которые необходимо загрузить 2,4 млн тонн продовольствия для мира. Некоторые суда ожидают инспекцию уже более 3 месяцев. Это, в свою очередь, 1 млрд убытков, которые сказываются на конечной стоимости продовольствия для мира.

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