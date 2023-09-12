Украина должна преследовать свои интересы, а не соглашаться на зерновую сделку, - эксперт

"Турция традиционно ведет свою прагматичную игру и пытается выжать по максимуму со всего, до чего могут дотянуться ее лапки. Вот и все. Нечему удивляться тому, что турки ведут эту политику: османская политика всегда была о том, как выжать максимум через минимум. Если есть возможности, они торгуются. И это делает любая страна, у которой есть долгосрочные и краткосрочные интересы", - пояснил Романенко.

В то же время он подчеркнул, что Украина также должна научиться отстаивать свои интересы, а не соглашаться на чужие игры, в частности - зерновую сделку.

"Очень плохо, что мы не ведем прагматичные игры. Я надеюсь, что мы так будем делать все больше и больше. Меньше истерить, а больше, сцепив зубы, преследовать свои интересы. И не париться по поводу того, что кто-то не согласен с нашим мнением", - подытожил Романенко.

Как известно, силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Во время операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Ранее эксперты говорили, что успешные операции свидетельствуют о разворачивании Украиной своего "морского фронта", и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало.