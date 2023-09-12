RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна преследовать свои интересы, а не соглашаться на зерновую сделку, - эксперт

Фото: Украина должна преследовать свои интересы, а не соглашаться на зерновую сделку (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Турция, которая пытается убедить Запад вернуться к формату зерновой сделки, к тому же снять с РФ санкции, ведет свою игру. Но Украина не должна соглашаться на эти условия - мы должны отстаивать свои интересы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политолога Юрия Романенко.

"Турция традиционно ведет свою прагматичную игру и пытается выжать по максимуму со всего, до чего могут дотянуться ее лапки. Вот и все. Нечему удивляться тому, что турки ведут эту политику: османская политика всегда была о том, как выжать максимум через минимум. Если есть возможности, они торгуются. И это делает любая страна, у которой есть долгосрочные и краткосрочные интересы", - пояснил Романенко.

В то же время он подчеркнул, что Украина также должна научиться отстаивать свои интересы, а не соглашаться на чужие игры, в частности - зерновую сделку.

"Очень плохо, что мы не ведем прагматичные игры. Я надеюсь, что мы так будем делать все больше и больше. Меньше истерить, а больше, сцепив зубы, преследовать свои интересы. И не париться по поводу того, что кто-то не согласен с нашим мнением", - подытожил Романенко.

Как известно, силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Во время операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Ранее эксперты говорили, что успешные операции свидетельствуют о разворачивании Украиной своего "морского фронта", и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридор