RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина должна ограничить экспорт металлолома, пока ситуация не стала критической, - эксперт

Фото: Украина должна ограничить экспорт металлолома, пока ситуация не стала критической (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Ситуация с металлоломом обостряется, предприятия испытывают все больший дефицит, и это начинает представлять угрозу национальной безопасности. Следует ограничить или даже запретить экспорт металлолома, пока ситуация не стабилизируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Если у нас дефицит металлолома, то у нас есть проблема с производством. А на сегодня эта проблема стала еще более критично - учитывая, что сейчас предприятия находятся в очень тяжелом состоянии", - пояснила она.

Она подчеркнула: работающая металлурги - вопрос национальной безопасности, поэтому Евросоюз отнесется с пониманием к желанию Украины защитить собственную экономику. Особенно - если учесть, что лом, поставляемый в ЕС, не остается в Евросоюзе, а транспортируется дальше.

"Мы должны понимать, что Европейский Союз не является конечной остановкой для металлолома. Если бы это была еще конечная остановка, мы бы поняли, что Евросоюз нам реально помогает и все. Но это точка, через которую перенаправляют дальше тот металлолом. А это уже просто в обход правил, и всего, чего только можно", – отметила Колесникова.

По ее мнению, самый главный вопрос для Украины сейчас - максимально сохранить и перезапустить экономику, и это прекрасно понимают все наши международные партнеры, которые нас сейчас финансируют.

"Если мы не запустим экономику, никаких денег в мире не хватит для того, чтобы нас долго поддерживать. Поэтому это один из пунктов, который позволит не остановиться нашей экономике. Потому что металлургия - это экспорт, это валюта, это стабильность нашей, любой, но стабильность экономик", - резюмировала Колесникова.

Напомним, ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что в Украине сложилась крайне негативная ситуация с наличием металлолома, и это начинает угрожать национальной экономической безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
экспорт металлолома