Украина намерена усилить дальние атаки на территорию России, - глава ВС Британии

Украина намерена усилить дальние атаки на территорию России, поскольку приток западной военной помощи призван помочь Киеву вести войну гораздо более сильными способами.
Об этом заявил глава Вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По его словам, оборона Украины настроена неблагоприятно, и признал, что стране предстоит "трудная" борьба за отпор наступающим российским войскам. Однако Радакин подчеркнул, что столь мрачный "анализ" войны не учитывает более длительных тенденций, складывающихся в пользу Киева.
Он отметил, что к ним относятся последние пакеты военной помощи от США и Европы, все более успешные удары Украины с дальнего расстояния и "полный провал" Москвы в попытке перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море.
"Опасность любого анализа заключается в том, что он не учитывает, где мы находимся сейчас и где будем находиться в ближайшие пару лет", - заявил Радакин, добавив, что люди должны перестать "превозносить Россию" и верить, что у нее "каким-то образом есть большие преимущества".
Во время почти шестимесячного перерыва в связи с американским финансированием Киева, который закончился только на этой неделе, российские войска продолжали наносить удары по Украине тяжелой артиллерией, ракетами и беспилотниками, добившись при этом некоторых ограниченных территориальных успехов.
С осени 2023 года принятие законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США тормозилось из-за разногласий среди членов Республиканской партии. Однако недавно американским политикам удалось достичь компромисса, и законопроект был вынесен на голосование. 24 апреля 2024 года его подписал президент Джо Байден.
В своем выступлении президент Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард долларов. Этот пакет включает в себя боеприпасы для артиллерии и ракеты для систем противовоздушной обороны.
Представленный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном законопроект предусматривает выделение Украине 60,84 млрд долларов прямой помощи и средств на покрытие сопутствующих расходов. Подробнее о том, что получит Киев - в материале РБК-Украина.
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