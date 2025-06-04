Украина должна мобилизовать все ресурсы для отсрочки экопошлины СВАМ, - нардеп

Перед лицом введения углеродного механизма CBAM, Украина должна мобилизовать все ресурсы, от правительства и Верховной Рады до бизнес-сообщества, чтобы отсрочить его введение, ведь оно может стать для нашей промышленности фатальным.

"Украина искренне поддерживает амбициозные цели ЕС по Зеленому курсу, и признает логику принципа CBAM - "кто больше загрязняет, тот больше платит". Но для страны, которая уже четвертый год ведет изнурительную войну за свое существование и безопасность всей Европы, этот инструмент несет не стимулы, а риск полномасштабной экономической катастрофы. Больше всего сейчас нашей промышленности нужно время. Не отмена CBAM навсегда - а минимум пятилетняя отсрочка. Это не преференция, не льгота - это реалистичный компромисс, который позволит украинским предприятиям пройти адаптацию и сохранить экономическую основу для восстановления страны", - указал нардеп.

Он подчеркнул, что Украина имеет все юридические основания просить отсрочку введения СВАМ. Ведь, согласно части 7 статьи 30 Регламента ЕС № 2023/956, в случае форс-мажора, вызванного непредсказуемыми событиями, государство может получить исключение из действия CBAM. Полномасштабное вторжение России - это именно такое событие, ведь оно вне контроля одной или более третьих стран, на которые распространяется действие CBAM - ни Украина, ни вся западная коалиция, несмотря на все приложенные дипломатические усилия, не могут ее остановить.

"Критерию разрушительных последствий для экономической и промышленной инфраструктуры мы, к сожалению, также отвечаем. Прямые экономические убытки Украины на ноябрь 2024 года согласно независимому исследованию KSE Institute оценивались в 170 млрд долларов. Энергетический сектор Украины понес убытки на 14,6 млрд долларов. Общие потери промышленности, строительства и сферы услуг составляют еще 14,4 млрд долларов. В результате войны разрушено или существенно повреждено почти 500 крупных и средних предприятий, как частных, так и государственных. Со времени замера - разрушения и убытки только выросли", - отметил Магомедов.

С февраля 2022 года Украина не имела никакой возможности модернизировать производство или внедрить системную политику декарбонизации. Между тем уже в 2026 году, с момента полноценного запуска CBAM, Украина может потерять 790 млн долларов. А в 2030 году - почти 5 миллиардов долларов, подчеркнул нардеп.

"Это цифры, которые не просто обесцвечивают экономические перспективы - они ставят под сомнение будущую жизнеспособность украинской промышленности. Под угрозой - более 70 тысяч рабочих мест, 2,8 млрд долларов налоговых поступлений и 4,8% ВВП. Это не "нормальная цена" за зеленую трансформацию - это экономический кризис на фоне войны и будущих тяжелых и сверхзатратных попыток послевоенного восстановления", - подчеркнул Магомедов.