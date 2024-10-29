Украина должна договориться об отсрочке налога СВАМ, иначе потеряем 5 млрд долларов, - эксперт

"Потери от СВАМ можно считать по-разному. Но, по нашим расчетам, мы можем только в 2030 году недополучить 5 миллиардов долларов ВВП. Прямые экспортные потери будут 1,5 млрд долларов в 2030 году. И больше потеряет металлургия, потому что 93% платежи с 2026 года будут приходиться на металлургию", - говорит эксперт.

Он уточнил, что 1,5 млрд долларов – это только прямые потери металлургии. Но вместе с тем будут косвенные – в тех отраслях, которые работают с металлургией. Поэтому совокупно убытки экономики будут значительно выше.

"Горно-металлургический комплекс все еще самый крупный работодатель в Украине, с уровнем заработной платы на 30-40% выше, чем в среднем по промышленности. Поэтому металлургические, горные, стальные города – такие как Кривой Рог, Запорожье, Каменское, Днепр, Горишние Плавные, на 40-60% зависящие от деятельных горно-металлургических предприятий – люди не будут иметь работы, и города будут умирать. Кроме того, потери будут нести угольная, коксохимическая, машиностроение, сфера услуг", - добавил эксперт.

В то же время, он отметил, что есть способ избежать этого сценария, и он предусмотрен собственно европейским законодательством о СВАМ. Поэтому задача украинских властей – договориться с ЕС и отсрочить действие механизма углеродной корректировки.

"Сами европейцы в регуляции относительно этой пошлины сделали предохранитель: он предполагает, что в условиях форс-мажора может быть теоретически исключение. Война – это непредсказуемое событие и форс-мажор для нашей экономики. Поэтому Украина вправе рассчитывать на временное исключение из-под действия этой пошлины, опираясь на это правило. И если оно будет применено Еврокомиссией к нам, то это единственное, что может спасти такую большую долю ВВП", - акцентировал Зинченко.

Но, по его словам, украинские власти в течение последних 4-5 лет не уделяли нужного внимания этому вопросу, и только сейчас пришло понимание важности этого вопроса.

"Тарас Качка, заместитель министра экономики и торговый представитель Украины, ответственный за переговоры с Евросоюзом по этим вопросам, сказал, что правительство уже начало переговоры по исключению Украины из-под действия СВАМ. Но сейчас в ЕС прошли выборы, состав Европейской комиссии обновился, поэтому сейчас нужно вести очень активные переговоры для того, чтобы Украина была исключена. Я надеюсь, что наше правительство увидит и поймет, что без нашего экспорта, без стальной индустрии невозможно жить. фермеров, также за интересы более 100 тысяч рабочих, работающих в стальной индустрии", - резюмировал Зинченко.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.