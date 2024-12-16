Украина должна строить и атомную, и распределенную генерацию, здесь нет противоречий, - нардеп

Украина не должна выбирать, строить распределенную или атомную генерацию, мы должны строить все, и для этого есть все ресурсы. Поэтому депутаты должны поддержать как можно быстрее законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

По его словам, дискуссии вокруг этого вопроса ведутся из-за различных подходов к восстановлению энергосистемы. Часть депутатов подчеркивает необходимость сосредоточиться на распределенной генерации, которая включает мобильные газовые станции, чтобы уменьшить уязвимость энергосети к атакам. Впрочем, Украина должна одновременно развивать и атомную энергетику, и распределенную генерацию.

"Мы не выбираем - мы строим все. И это критически важно. Законопроект о достройке атомных блоков Хмельницкой АЭС нужно принять сейчас, потому что после войны будет поздно. В мирное время ни одна распределенная генерация не сможет обеспечить потребности промышленности. А если и сможет, то это будет настолько дорого, что наша промышленность станет неконкурентоспособной", - подчеркнул Нагорняк.

Он отметил, что достройка атомных блоков обеспечит стабильную базовую генерацию электроэнергии, которая является основой для восстановления промышленности после войны. В то же время Украина продолжает развивать распределенную и резервную генерацию, что сделает энергосистему более гибкой и устойчивой.

"Строительство мобильных станций и распределенной генерации уже продолжается благодаря поддержке международных партнеров. Нет никаких противоречий: мы строим и атом, и распределенную генерацию, ведь это ключ к стабильной энергосистеме в будущем", - отметил депутат.

Нагорняк выразил благодарность международным партнерам, которые помогают Украине реализовывать амбициозные энергетические проекты, и призвал депутатов поддержать законопроект, чтобы вовремя начать достройку атомных блоков.

Напомним, на следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.