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Украина – Италия: звезда "Ювентуса" покинул лагерь команды Спаллетти

Коверчано, Понедельник 13 ноября 2023 20:26
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Украина – Италия: звезда "Ювентуса" покинул лагерь команды Спаллетти Фото: Мануэль Локателли в лагере сборной Италии (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник туринского "Ювентуса" Мануэль Локателли не поможет национальной команде Италии в решающих поединках квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

25-летний хавбек покинул ряды "Скуадры Адзурры". Он стал очередной кадровой потерей тренерского штаба во главе с Лучано Спаллетти.

Локателли пополнил лазарет итальянцев, куда раньше попали Мерет, Калабрия и Толои. Кроме того, проблемы со здоровьем испытывают еще двое центральных полузащитников – Брайан Кристанте ("Рома") и Жоржиньо ("Арсенал"), а также защитник "Юве" Андреа Камбьязо.

В нынешнем сезоне Локателли застолбил место в основе "бьянконери". Он провел 12 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист. В свою очередь в отборе к чемпионату Европы хавбек сыграл всего 2 поединка.

Итальянская сборная в очном противостоянии с Украиной определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее Ребров объявил состав сборной Украины на поединок против Италии.

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