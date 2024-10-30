RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина интегрируется в европейский рынок труда: Кабмин утвердил план

Фото: Украина намерена интегрироваться в европейский рынок труда (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил План мер по присоединению к Европейской сети служб занятости (EURES). Эта структура поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Таким образом, Украина начинает подготовительный этап к присоединению к европейской структуре занятости, согласно рекомендациям Европейской комиссии, представленным в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года", - говорится в сообщении.

Принятый план является важным шагом к интеграции в европейский рынок труда и введению свободного движения работников. Подготовительные меры, предусмотренные планом, направлены на обеспечение основы для присоединения к EURES.

В частности, речь идет об изучении возможностей, связанных с совместимостью украинских систем и структур с требованиями EURES, с внедрением регламентов, которые позволят Украине эффективно взаимодействовать с европейскими базами данных о рабочей силе.

"Помимо необходимости обеспечения законодательной совместимости существующих украинских систем с европейскими стандартами, должна быть соответствующая техническая совместимость для эффективного сопоставления вакансий и резюме", - сказала первая вице-премьер-министр Украины - министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, для этого Украине нужно усовершенствовать внутренние информационные системы, адаптировать некоторые технические аспекты, что позволит обеспечить соответствие данных, необходимых EURES.

В настоящее время план мероприятий в значительной степени направлен на изучение опыта стран, которые уже прошли путь присоединения к EURES, в частности Польше и Хорватии.

На сегодняшний день EURES поддерживает свободное передвижение рабочей силы в 31 государстве Европейского Союза и Европейского экономического пространства. Платформа содержит более 4 миллионов вакансий, достаточно удобна и эффективна для работодателей и соискателей работы в Европе.

 

Напомним, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вступлению Украины в Европейский Союз, в нем приняли бы участие 81% опрошенных. За вступление проголосовали бы 88% тех, кто намерен принять участие в таком референдуме, против – 8%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕСЕвросоюз