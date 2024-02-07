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Украина и Швеция ведут переговоры по закупке БМП CV90

Фото: Украина и Швеция ведут переговоры по закупке БМП CV90 (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Представители Украины и Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства.

Страны представляли Министерство обороны и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Агентство оборонных материалов Швеции. 

Переговоры под председательством заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова состоялись в рамках реализации заявления о намерениях между президентом Украины и премьер-министром Швеции об усиленном сотрудничестве в использовании платформы CV-90.

Коалиция CV-90 была сформирована по инициативе Швеции, в нее также вошли Дания, Эстония, Норвегия, Нидерланды, Словакия, Финляндия и Чехия. Украина присоединилась к коалиции в сентябре 2023 года.

Во время совещания представители Украины и Швеции обсудили финансовые условия и обязательства Украины относительно участия в проекте, а также сроки, условия и механизм закупки БМП CV-90.

В январе 2024 года Агентство оборонных материалов Швеции получило разрешение своего правительства на проведение переговоров для заключения межгосударственного соглашения на поставку Украине БМП CV-90.

БМП CV-90 в Украине.

Украинский резидент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Швеция договорились о производстве и ремонте БМП CV-90 на территории нашей страны.

Швеция для собственной БМП CV 9040C в качестве усиления использует бронемодули AMAP немецкой компании IBD Deisenroth Engineering. С комплектом навесной брони (композитная броня с керамическими бронеэлементами) для модификаций, начиная с CV 9040B и далее, обеспечивается защита от 30-мм бронебойного оперенного снаряда.

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