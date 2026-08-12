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Украина и еще 40 стран призвали предупреждать о пусках межконтинентальной баллистики

12:33 12.08.2026 Ср
2 мин
За 24 часа до тестирования должно быть предупреждение о его проведении
aimg Валерий Ульяненко
Фото: запуск баллистической ракеты (Getty Images)

Правительства 41 государства, среди которых Украина и США, призвали сообщать о тестовых запусках межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте постоянного представительства США в ООН.

Совместное заявление опубликовали из-за ракетно-испытательной деятельности в районе Тихоокеанского региона. Как отмечается в документе, про эти пуски не предупреждали, что не соответствовало принятым международным стандартам.

На фоне этого подписанты призвали все страны (особенно государства с ядерным арсеналом) предупреждать о тестах минимум за 24 часа. Это правило должно распространяться на запуски межконтинентальных баллистических ракет (ICBM), баллистики с подводных лодок (SLBM) и ракет-носителей для космических аппаратов (SLV).

Кроме того, инициаторы заявления просят организаторов пусков указывать:

  • точный класс ракеты;
  • район запуска и направление полета;
  • зоны падения или посадки, чтобы заранее предупредить моряков и пилотов.

В сообщении отмечается, что запуск ракет, способных нести ядерный заряд, без детальной информации является крайне опасным шагом. Это напрямую нарушает мир и безопасность тех стран, которые находятся вблизи мест проведения испытаний.

"Регулярные, прозрачные механизмы оповещения не ограничивают военное развитие или оперативные потребности любой страны. В то же время они уменьшают риск просчетов, укрепляют доверие и отражают общую приверженность безопасности", - говорится в заявлении.

Также государства-подписанты отметили готовность привлекать к ответственности любое государство, чьи действия будут противоречить этим обязанностям.

Следует отметить, что 11 августа, непосредственно в день публикации совместного заявления, Китай произвел неудачный запуск ракеты-носителя. Она взорвалась в воздухе после своего старта.

Напомним, Пхеньян демонстративно запустил баллистические ракеты в направлении Восточного моря на фоне запланированных совместных военных учений Южной Кореи и США.

Таким образом, КНДР пытается продемонстрировать готовность к возможному обострению и подать сигнал своим противникам.

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