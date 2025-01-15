Украина и ЕС совместно работают над усилением санкций против российского металла, - Ченцов

Посол обратил внимание на сложности в санкционной политике в отношении российской металлургии и химической промышленности, ведь некоторые европейские страны пролоббировали исключения для российских металлов до 2028 года, что позволяет РФ сохранять свои позиции на рынке.

"Мы постоянно обновляем списки российских олигархов, особенно тех, которые богатеют на войне. И здесь связано несколько отраслей. В частности, российская металлургия. К сожалению, ряд европейских стран и стран ЕС, они и в дальнейшем активно сотрудничают. Они пролоббировали так называемую дирижирование, то есть исключение санационного режима до 28-го года для отдельных видов продукции металлургического. Мы пытаемся сократить этот срок и объемы продукции, которые российская федерация может экспортировать. И здесь у нас наконец появились мощные союзники", - говорит посол.

Он добавил, что это собственно европейская индустрия, которая страдает от массированного присутствия российского продукта. И собственно Украина рассчитывает, что и они усилят свое давление на правительства европейских стран

Ченцов также отметил необходимость расширения так называемого No Russia Clause - обязательства европейских компаний не продавать продукцию российским потребителям через третьи страны.

"Это требование должно быть распространено также на филиалы европейских стран в третьих государствах, в Юго-Восточной Азии, где угодно, потому что именно через эти страны и с помощью, к сожалению, филиалов европейских компаний в том числе, осуществляется обхождение санкций", - сказал посол.

Ченцов подчеркнул, что каждый шаг в усилении санкций требует сложной дипломатической работы, но часто у сторон получается увеличивать давление и находить аргументы.

Как известно, в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024-го до сентября 2028-го установлен в размере 8,5 млн т с более детальной разбивкой по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов были введены в октябре 2022 года, в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продлиться до конца сентября 2024-го в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

Ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС усилить санкции против металлургии РФ, ведь она продолжает зарабатывает миллиарды на войне. Однако, путем манипуляций и шантажа, Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это даст РФ возможность импортировать в ЕС продукции на более чем 8 миллиардов евро.