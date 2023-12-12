Украина хочет стать наблюдателем при Содружестве португалоязычных стран
Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран. В организацию входят девять стран.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.
"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португоловоговорящих стран", - рассказал министр.
По его словам, общие ценности, которые основаны на уважении к Уставу ООН, дают инструменты для развития сотрудничества Украины со странами, которые входят в объединение.
В МИД уточняют, что Союз португалоязычных стран - это международная организация, в состав которой входят страны, где португальский - официальный государственный язык: Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор.
Украина при помощи статуса наблюдателя хочет наладить сотрудничество с вышеперечисленными странами в экономической, социальной и культурной сферах.
Стоит заметить, что сейчас статус наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран имеют 29 государств.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Аргентину. Она стала первой страной Латинской Америки, в которую он приехал после начала полномасштабной войны с Россией.
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