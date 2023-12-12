ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина хочет стать наблюдателем при Содружестве португалоязычных стран

Вторник 12 декабря 2023 22:09
UA EN RU
Украина хочет стать наблюдателем при Содружестве португалоязычных стран Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран. В организацию входят девять стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португоловоговорящих стран", - рассказал министр.

По его словам, общие ценности, которые основаны на уважении к Уставу ООН, дают инструменты для развития сотрудничества Украины со странами, которые входят в объединение.

В МИД уточняют, что Союз португалоязычных стран - это международная организация, в состав которой входят страны, где португальский - официальный государственный язык: Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор.

Украина при помощи статуса наблюдателя хочет наладить сотрудничество с вышеперечисленными странами в экономической, социальной и культурной сферах.

Стоит заметить, что сейчас статус наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран имеют 29 государств.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Аргентину. Она стала первой страной Латинской Америки, в которую он приехал после начала полномасштабной войны с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Бразилия Португалия
NEWS
Умеров поставил точку в вопросе отставок в командовании ВСУ
Умеров поставил точку в вопросе отставок в командовании ВСУ
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год