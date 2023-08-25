RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из "Русича"

Фото: Ян Петровский (Giovanni_Pigni)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из так называемой "диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". Он воевал на стороне террористов "ЛНР" с июня 2014 года по август 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

Подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации. Стоит отметить, что речь идет Яна Петровского, его связывают с ЧВК "Вагнера".

Фото: Ян Петровский (facebook.com/pgo.gov.ua)

Боевик был задержан в Финляндии

В рамках сотрудничества с Европолом Офис генпрокурора получил информацию о задержании этого лица в городе Хельсинки миграционной службой Финляндской Республики, а также сведения о возможности его депортации в РФ.

"Чтобы не допустить возвращения подозреваемого в Российскую Федерацию, что сделало бы невозможным его выдачу Украине, 15 августа 2023 года прокуроры направили в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста", - сообщили в прокуратуре.

Как результат, подозреваемый был задержан. Сейчас инициатор розыска осуществляет подготовку материалов, необходимых для экстрадиции лица.

Что известно о боевике из "Русича"

Ян Петровский является лидером и командиром российского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии. 

Члены батальона "Русич" исповедуют неонацистские взгляды, на территории Луганской области совершали ряд преступлений. Петровский находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Сегодня сообщалось, что полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛНРФинляндияВойна в Украине