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Украина – Грузия: Ребров отсеял лидера "Шахтера" и трудолюба "Динамо"

Фото: Тарас Степаненко не поможет "сине-желтым" против Грузии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с окончательной заявкой на матч Лиги наций против сборной Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

 

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров отцепил от заявки хавбека донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко и вингера киевского "Динамо" Владислава Кабаева. Зато шанс дебютировать в составе сборной получили три исполнителя. Впервые одеть футболку национальной команды смогут полузащитники Иван Калюжный и Дмитрий Крыськив, а также вингер Александр Назаренко.

Произошли и смены номеров. В отсутствие ветеранов команды Михаил Мудрик и Георгий Судаков забрали себе стартовые 7-й и 8-й номера соответственно. В свою очередь под "шестеркой" Степаненко будет выступать Калюжный.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Грузия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 5. Валерий Бондарь, 13. Илья Забарный, 15 Александр Сваток, 18. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 6. Иван Калюжный, 7. Михаил Мудрик, 8. Георгий Судаков, 10. Николай Шапаренко, 14. Виталий Буяльский, 16. Александр Назаренко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков, 21. Дмитрий Крыськив

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 17. Владислав Ванат

 

К слову, утром подготовили анонс поединка Украины и Грузии в Лиге наций.

Напомним, ранее накануне вспомнили путь Крыськива и других новичков в сборную Украины.

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