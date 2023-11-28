Украина с декабря сможет импортировать больше электричества из ЕС: почему это важно

"Мы благодарим ENTSO-E (европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии, - ред.) за принятие этого решения. С приходом холодов враг усилил атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. В таких условиях наличие резервов и возможностей импортировать большие объемы электроэнергии из стран ЕС - это важный инструмент для поддержки энергосистемы и ее устойчивости", - отметил министр.

Галущенко неоднократно отмечал необходимость увеличения возможностей для импорта электроэнергии в Украину, в частности во время международных встреч.

Почему увеличение объемов импорта электроэнергии важно не только для Украины

Глава министерства заявил, что увеличение пропускных способностей для импорта электроэнергии из ЕС позволит не только удержать украинскую энергосистему еще одну зиму, но и укрепить общую энергетическую безопасность континента.

Также Галущенко отметил важность решения Региональной группы континентальной Европы ENTSO-E, изменившее статус синхронизации с "испытательного" на "постоянный", что является важным шагом к полной интеграции украинской электросети с европейской.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

К тому же 23 ноября "Укрэнерго" заявило, что ситуация остается сложной. Продолжается ремонт нескольких блоков тепловых электростанций. В энергосистеме есть дефицит, который продолжает расти.

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