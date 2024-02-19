Украина готовилась к отражению полномасштабной агрессии в течение 5 месяцев, - Павлюк

Представители командования Вооруженных сил Украины еще осенью 2021 года отмечали очень большую вероятность начала Россией широкомасштабной военной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью " Радио Свобода ".

Офицер отметил, что был назначен командующим Операцией объединенных сил в июле 2021 года, после проведения анализа уже осенью понимал "очень большую вероятность, что будет полномасштабная война".

"О ее масштабах было еще тяжело понимать, но (то), что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области - это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные меры, его разведывательные функции, которые он выполнял на территории, вдоль всей линии столкновения, вдоль границы", - рассказал Павлюк.

По его словам, были все признаки, что украинские войска встретят врага не только из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей группировок "Л/ДНР", но и с территории России.

"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было - мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", - сказал генерал-лейтенант

Он добавил, что уже в январе-феврале 2022 года "мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен".

"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы - мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень многое", - рассказал Павлюк.

Офицер отметил, что это сыграло "свою, возможно, решающую роль".

"Что в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, по всем пунктам управления, по всем местам, где должны быть скопления наших войск и составы - они (войска РФ, - ред.) прошли в пустое место", - объяснил генерал-лейтенант.

Начало широкомасштабного вторжения РФ и оборона Киева и северных областей

Напомним, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину первым у оккупантов провалился "амбициозный план" захватить Киев за три дня и пройти парадным маршем по Крещатику. В украинскую столицу захватчикам зайти не удалось, бои завершились разгромом элитных войск РФ.

Враг не мог перемещаться из-за подрыва ВСУ дамбы и разлива реки Ирпень. К тому же многокилометровые колонны техники на подступах к Киеву стали мишенью для Bayraktar и артиллерии. Без резервов оккупанты фактически оказались в ловушке, а войска, которые шли на подкрепление, ВСУ активно уничтожали в Сумской и Черниговской областях.

Ко 2 апреля 2022 года ВСУ освободили всю Киевскую и Черниговскую область. На 47 день войны была освобождена Сумская область. Свое отступление россияне объяснили "жестом доброй воли", но отходя из занятых предместий столицы оставили после себя свидетельства массовых военных преступлений. Только в Буче оккупанты убили более 400 мирных жителей.

Детальнее о хронике успехов ВСУ в тот период полномасштабной войны, и как Украина приближает победу - читайте в материале РБК-Украина.