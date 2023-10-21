Украина готовит новый саммит Крымской платформы Он пройдет в Чехии

"Готовимся к новому саммиту нашей Крымской платформы - парламентского уровня Крымской платформы. Количество участников очень серьезное", - заявил он.

По словам Зеленского, саммит состоится в Чехии.

"Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без всяких исключений для любых частей нашего континента", - добавил он.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа - это инициатива украинской власти, которая направлена на актуализацию вопроса деоккупации полуострова в международной повестке дня.

Первый саммит состоялся еще в 2021 году, тогда была принята совместная декларация участников Крымской платформы. Во встрече приняли участие представители 43 стран.

Главной целью Крымской платформы является консолидация международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также усиление безопасности в Европе и на глобальном уровне.

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