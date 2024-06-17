Украина "готовит почву" для будущих атак по Крыму после получения F-16, - СМИ

Западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то только во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bussiness Insider.

Стратегический аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16. Об этом свидетельствуют, по его мнению, украинские удары по полуострову, особенно по российским наземным системам ПВО.

"Крым уязвим. У россиян относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. (Российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное число истребителей и может оказать реальное влияние, то только здесь - и над Черным морем, которое станет полностью доступным, как только будет решен вопрос с ПВО в Крыму", - заявил он.

В свою очередь старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что Россия не может позволить себе потерять Крым.

"Это дает Украине возможность использовать угрозу статусу Крыма в качестве разменной монеты в будущих переговорах", - отметила она.

В то же время эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть Крым - или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, то "это будет означать конец войны".