Украина "готовит почву" для будущих атак по Крыму после получения F-16, - СМИ
Западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то только во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bussiness Insider.
Стратегический аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16. Об этом свидетельствуют, по его мнению, украинские удары по полуострову, особенно по российским наземным системам ПВО.
"Крым уязвим. У россиян относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове. (Российскому диктатору Владимиру, - ред.) Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное число истребителей и может оказать реальное влияние, то только здесь - и над Черным морем, которое станет полностью доступным, как только будет решен вопрос с ПВО в Крыму", - заявил он.
В свою очередь старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что Россия не может позволить себе потерять Крым.
"Это дает Украине возможность использовать угрозу статусу Крыма в качестве разменной монеты в будущих переговорах", - отметила она.
В то же время эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть Крым - или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, то "это будет означать конец войны".
Ситуация во временно оккупированном Крыму
В последние месяцы на территории Крыма происходят многочисленные взрывы, связанные с регулярными обстрелами украинскими военно-воздушными силами военных объектов российских оккупантов.
Так, 10 июня ВСУ нанесли удары по российскому зенитно-ракетному дивизиону возле Джанкоя, а также возле Черноморского и Евпатории.
А уже 12 июня украинские военно-воздушные силы атаковали вражеские ЗРК возле аэродромов в районе Бельбека и Севастополя.
Почему Украина все чаще бьет по российским ЗРК и при чем тут F-16 - читайте в материале РБК-Украина.
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