Украина готовит два механизма для восстановления морского судоходства

"Военные сейчас могут обеспечить защиту караванов гражданских судов и минную безопасность. Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, говорит, что защитить гражданские суда могут партнеры, в частности Турция. Поэтому один из вариантов, по его словам, - максимально широкое привлечение к операциям с украинским экспортом и импортом судов турецких судовладельцев, по которым Россия не отважится стрелять", - пишет издание.

Второй вариант - создать две постоянные черноморские военно-морские группы с кораблей Болгарии, Румынии, Турции и Украины, указывает эксперт. Первая группа будет предусматривать патрульные или эскортные корабли для защиты свободы судоходства в секторе Босфора до Одессы. Вторая - группа противоминных кораблей и тральщиков, для борьбы с теми тысячами морских мин.

"Параллельно с милитарным усилением, активизируется и работа на дипломатическом фронте. В частности, Минвосстановление инициирует проведение в июле сессии Международной морской организации безопасности судоходства в Черном море. Предварительно об этом уже договорились с Данией, также были подключены украинские послы в морских государствах. Цель - коллективно инициировать такую встречу перед генеральным секретарем ИМО, чтобы публично призвать прежде всего Россию к тому, что гражданские суда не являются военными целями, судоходство должно быть свободным, и соответственно все посягательства на этот основополагающий принцип международного морского права будут рассматриваться как пиратство с соответствующими военными. и дипломатическими последствиями для государства-агрессора", - говорится в статье.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря - ведь это акт пиратства.

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