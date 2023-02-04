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Украина готова способствовать транспортировке газа из Каспия в ЕС, - Минэнергетики

Фото: Украина готова способствовать транспортировке газа из Каспия в ЕС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на полномасштабную войну, Украина готова предоставлять свободные мощности в стратегически важном процессе транспортировки природного газа из Каспия в страны-члены Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Министерства энергетики.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время Девятого министерского заседания Консультативного Совета Южного газового коридора в Баку отметил, что уже через несколько месяцев начнется сезон закачки. Большинство ПХГ стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. По его словам, ключевое решение базируется на использовании существующей инфраструктуры - мощности Трансбалканского газопровода.

"Для Оператора ГТС Украины это возможность привлечения новых заказчиков услуг по межгосударственным точкам соединения", - отметил Колесник.

А также добавил, что Украина сегодня - полноправный партнер сторон в рамках сотрудничества в нефтегазовом комплексе.

"Одним из ключевых инфраструктурных проектов в рамках сотрудничества с Азербайджаном является проект Евроазиатского нефтетранспортного коридора для создания нового маршрута транспортировки нефти из Каспийского региона на рынки ЕС. Мы заинтересованы в реализации проекта Южного газового коридора и готовы к сотрудничеству в рамках диверсификации путей поставок природы" - подытожил заместитель министра энергетики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Европейский Союз должен продолжить цель сокращения спроса на газ в связи с прекращением поставок из России как минимум на шесть месяцев до октября этого года, чтобы обеспечить достаточный запас в следующую зиму.

Также ранее мы писали, что цены на газ в Европе с декабря упали более чем на 60% до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.

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