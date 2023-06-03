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Украина готова к контрнаступлению, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина готова к контрнаступлению, чтобы освободить свою территорию от российских оккупантов. Однако сроки начала и детали неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Wall Street Journal.

По словам главы государства, украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, но ждать больше нельзя. Зеленский предупредил, что операция может занять длительное время и обойтись дорого.

"Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько это займет времени. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", - заявил президент.

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