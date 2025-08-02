Украина не готова к CBAM, нужна отсрочка, - эксперт

По его мнению, введение механизма без учета военной ситуации и экономических реалий страны грозит серьезными последствиями для стабильности энергосистемы.

"Не готовы. Абсолютно не готовы. Это будет очень большое бремя, большая нагрузка", - подчеркнул Иван Плачков, отвечая на вопрос о готовности Украины к уплате углеродной пошлины.

Он напомнил, что ранее Украина взяла на себя амбициозные обязательства в рамках Национального плана сокращения выбросов (НПСВ), который предусматривал остановку ТЭС уже в 2024-2025 годах. Но война изменила контекст.

"Мы не можем отказаться от европейской интеграции. Но мы корректируем, мы переносим срок и говорим: давайте война закончится. Поэтапно, потому что для того, чтобы у нас не было блэкаутов, кризисов и так далее", - пояснил он.

По мнению эксперта, такая же гибкая логика должна применяться и к CBAM: Украина должна вести переговоры об отсрочке действия механизма до завершения войны и стабилизации энергетической системы.

"Я уверен, что Еврокомиссия, Энергетическое Сообщество примут от Украины эти изменения", - отметил Плачков.