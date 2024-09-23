Украина в Гааге подчеркнула важность демонтажа Крымского моста

"Желая завладеть Азовским морем и Керченским проливом, Россия построила большие ворота у их входа, чтобы ограничить международное судоходство, пропуская в основном свои небольшие речные суда. Сейчас Россия рассматривает Керченский пролив, Азовское море и, возможно, даже части Черного моря, как свои собственные воды. Россия хочет, чтобы эти воды рассматривались как часть ее империи XXI века", - заявил он.

Кориневич также отметил важность демонтажа Крымского моста и восстановления свободного прохода через Керченский пролив.

"РФ незаконно построила постоянное препятствие для прохода через этот жизненно важный морской путь (Керченский пролив - ред.) - чрезвычайно низкий мост. Мост, который ниже, чем указано в результатах российских исследований; ниже, чем того требуют собственные коммерческие интересы России; и ниже любого другого моста, который сегодня построен или даже предложен для построения над международным проливом", - заявил он.

Посол подчеркнул, что из-за Крымского моста некоторые из основных классов судов, используемых в международной торговле, больше не могут проходить через пролив.

"Эти суда перевозили украинскую сталь, зерно и другие продукты питания в остальной мир. Сегодня этот мост не только препятствует транзитному проходу, но и используется Россией для постоянной переправки вооружения на территорию Крымского полуострова", - отметил Кориневич.

Кроме того, он отметил, что Россия систематически задерживает суда, следующие в украинские порты, и запрещает проход иностранных судов через пролив.

Россия, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что они выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву и являются "безосновательными".