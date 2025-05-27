Украина формирует консолидированную позицию по отсрочке CBAM, - Минприроды

"Учитывая продолжающуюся полномасштабную военную вооруженную агрессию РФ против Украины, беспрецедентно тяжелые условия функционирования промышленности, дефицит энергоресурсов, разрушения, а также с учетом трансформационных процессов, происходящих в связи ссвязи с подготовкой к будущему членству Украины в Европейском Союзе представители Украины во время встреч с представителями Европейской Комиссии... неоднократно поднимали вопрос об отсрочке СВАМ для Украины в соответствии с пунктом 7 статьи 30 Регламента СВАМ", - отметила Киреева.

По ее словам, Минприроды уже поднимало эту тему во время переговоров с директоратом по вопросам изменения климата (DG CLIMA) в ноябре 2024 года в Баку, в январе 2025-го в Брюсселе и в марте этого года - в Киеве.

Представители DG CLIMA заявили о готовности к рабочим контактам, в частности относительно особых условий для Украины, начиная с сентября 2025 года. В то же время они отметили необходимость координации с Генеральным директоратом по вопросам налогообложения и таможенного союза (DG TAXUD).

В апреле 2025 года представители Минприроды провели встречу с DG TAXUD, во время которой обсудили временную отсрочку или специальный порядок применения CBAM.

Отдельно Киреева отметила, что Министерство энергетики подготовило проект обращения к Еврокомиссии и Секретариату Энергетического Сообщества о временном освобождении энергетического сектора Украины от действия CBAM.

"Учитывая значительное влияние CBAM не только на электроэнергетический комплекс Украины, а и на экономику Украины в целом, вопрос отсрочки применения CBAM к Украине требует обеспечения консолидированной позиции Правительства Украины", - отметила заместитель министра.

По ее словам, Минэкономики, Минприроды и Минэнерго нарабатывают дальнейшие шаги в переговорах с Европейской Комиссией.

Ранее представители украинских промышленных и энергетических организаций неоднократно обращались к правительству с призывами инициировать официальное обращение к Еврокомиссии об отсрочке действия CBAM из-за существенных экономических рисков для украинских экспортеров.