Украина экспортировала морским коридором уже более 18 млн тонн грузов, - АМПУ

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с начала вторжения России.

Эти результаты также значительно превысили месячные объемы, достигнутые при реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся.