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Украина экспортировала морским коридором уже более 18 млн тонн грузов, - АМПУ

Фото: Украина экспортировала морским коридором уже более 18 млн тонн грузов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Через Черноморский коридор, организованный Украиной, с начала его функционирования в августе 2023 года экспортировано уже 18 млн. тонн грузов в 32 страны мира. Из них 12,7 млн. тонн, то есть две трети, составляет агропродукция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Администрации морских портов Юрия Литвина".

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с начала вторжения России.

Эти результаты также значительно превысили месячные объемы, достигнутые при реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся.

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