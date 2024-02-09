Украина в драматическом стиле обыграла сборную Польши в отборе к Олимпиаде-2026

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2026, квалификация, 3-й этап

Польша – Украина – 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:2)

Шайбы: Гурны, 07:15, Колуш, 33:45 – Бородай, 22:22, Ратушный, 43:43

На правах хозяина льда активнее со старта была польская сборная. "Орлы" открыли счет в первом периоде. Это Гурны подправил дальний бросок Фрашко за линию ворот Дьяченко.

А вот на старте второй 20-минутки "сине-желтые" выровняли положение. В затяжной атаке сборной Украины Бородай на "пятаке" замкнул передачу Гребеника. Впрочем, в середине периода польская команда снова вышла вперед – Колуш завершил контратаку "орлов".

Однако подопечные Дмитрия Христича не сдались. В начале третьей 20-минутки "сине-желтым" удалась еще одна голевая атака. В этот раз Ратушный из центральной зоны классно бросил с передачи Коренчука. В конце концов матч перешел в овертайм, а после дополнительной пятиминутки – в серию буллитов.

Главным героем лотереи стал Дьяченко. Вратарь украинской сборной парировал 4 из пяти бросков соперников, а Коренчук и Ворона реализовали свои попытки в противоположные ворота. Теперь сборная Украины набрала 5 очков и в последнем туре с любым счетом должна побеждать Эстонию, чтобы выйти в финал отбора к зимним Играм-2026.