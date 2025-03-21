Украина не позволит возвращения "законов 16 января" и диктатуры, - заявление УДАРа

"Законопроект №10311 не только нарушает основные права и свободы граждан, но и фактически легализует применение насилия против мирных протестующих, что является распространенным в РФ и других странах-диктатурах. Власть, пытаясь получить контроль над общественными выступлениями, нарушает базовые права человека, еще и постфактум узаконивает расстрел мирных митингующих, как это произошло в 2014 году, когда "Беркут" безнаказанно убивал людей на Майдане. Принятие этого законопроекта может стать началом новых репрессий против собственного народа, похожих на события тех трагических дней", - говорится в заявлении УДАРа.

В партии отмечают, что эта инициатива повторяет шаги режима Януковича, в частности "законы 16 января".

"Партия УДАР, которая была активным участником Майдана против диктаторского режима Януковича, напоминает власти, что принятие "законов 16 января" в 2014 году стало одним из последних шагов перед бегством Януковича и свержением его авторитарного режима. Это стало символом того, к чему приводит бесконтрольная сила, направленная против мирных граждан", - напоминают в УДАРе.

В заявлении отмечается недопустимость возвращения Украины на путь диктатуры и насилия.

"Партия УДАР предлагает народным депутатам от власти отозвать этот законопроект до тех пор, как они повторят судьбу Януковича. Мы не можем позволить, чтобы Украина повторяла ошибки прошлого, став на путь диктатуры и насилия. Наши воины сегодня стоят за свободу, которую кучка нардепов от власти хочет расстрелять в тылу. Украина этого не допустит!", - уверены в УДАРе.

Как отмечается, законопроект №10311, в частности, предоставляет право Нацгвардии применять огнестрельное оружие для прекращения массовых беспорядков. Также позволяет применять резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, электрошокеры контактного и контактно-дистанционного действия и маркировать нарушителей во время массовых беспорядков (например, краской).

Как известно, "законами 16 января", или "законами о диктатуре", называют пакет законов об ограничении гражданских прав и свобод, которые были приняты Верховной Радой с грубыми нарушениями 16 января 2014 года.

Эти "законы", в частности, запрещали митинги и критику власти, движение в колоннах более пяти автомобилей и установление палаток, ограничивали доступ граждан к интернет-ресурсам и создавали препятствия в работе СМИ и тому подобное. Под давлением Майдана большинство этих диктаторских законов были отменены со 2 февраля 2014 года, однако это не спасло режим Януковича от свержения.