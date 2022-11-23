RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно

Фото: МВФ готовит еще одну мониторинговую программу для Украины (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Сообщается, что эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Цель новой мониторинговой программы - обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе с финансированием.

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров.

Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что в НБУ рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ