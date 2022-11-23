Украина договорилась о новой мониторинговой программе МВФ: что известно

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) на уровне экспертов договорились о запуске новой Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ .

Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров.

Цель новой мониторинговой программы - обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе с финансированием.

Сообщается, что эти договоренности подлежат одобрению руководством МВФ. В ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.

Напомним, ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что в НБУ рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году.

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