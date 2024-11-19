Украина договорилась с МВФ об очередном транше кредита

Как отметил Шмыгаль, это позволит Киеву привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов.

"Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время", - написал он.

По его данным, в Фонде отметили прогресс Украины в выполнении структурных маяков и обязательств. Также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

Заявление МВФ

В МВФ сообщили, что миссия фонда во главе с Гэвином Греем провела в Киеве 11-18 ноября 2024 года переговоры с украинскими властями по шестому обзору 4-летнего соглашения о расширенном кредитовании (EFF) страны.

Миссия встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко, главой Национального банка Украины Андреем Пышным, другими министрами правительства, должностными лицами и представителями гражданского общества.

"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по Шестому обзору EFF. Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ, рассмотрение Советом ожидается в ближайшие недели", - сказал Грей.