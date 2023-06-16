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Украина договорилась с Чехией и Словакией о возможности закупать и обслуживать БМП

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина подписала с Чехией и Словакией декларацию о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, декларацию он подписал с министром обороны Чехии Яной Черноховой и министром обороны Словакии Мартином Скленаром.

Это произошло во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), которое проходило вчера.

В чем именно будет заключаться суть декларации о намерениях в сфере закупки и обслуживания БМП Резников не сообщил.

"Подробности будут позже. Однако это важный шаг в сотрудничестве между нашими странами", - пояснил министр.

Встреча в формате "Рамштайн"

Очередная встреча в формате "Рамштайн" состоялась вчера в Брюсселе (Бельгия). Почти 50 союзников обсуждали повышение боевых возможностей Украины.

РБК-Украина собрало главные итоги тринадцатого "Рамштайна". В ходе него объявили о новых пакетах военной помощи от Канады, Дании, Нидерландов, Британии и США.

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