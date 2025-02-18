Украина достроит ХАЭС без российских технологий, - нардеп

Он подчеркнул, что реакторы, которые планируется использовать для строительства, принадлежат Болгарии, а их происхождение не должно быть предметом политических манипуляций.

"Давайте спокойно разберемся. Ну вот эта российскость - смотрите, он болгарский. Они два реактора, два корпуса реакторов, они принадлежат сегодня государству Болгарии, потому что Болгария выкупила их давно, когда собиралась строить свою станцию", - отметил Кучеренко.

Кучеренко напомнил, что все украинские АЭС работают на реакторах ВВР, которые были разработаны в советские времена, и это не мешает их эффективной работе.

"А если мы посмотрим на наши украинские 15 реакторов, из которых 6 сейчас в оккупации в Запорожье, но мы считаем, что это 15 украинских... А они чьи, извините, кто их производил, какой марки? Из них ВВР-1000 - 13 и ВВР-440 - 2", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что значительная часть строительных работ на ХАЭС уже выполнена, а достройка энергоблоков - наиболее экономически выгодное решение.

"Потому что там в Хмельницком построили уже давно два блока, бетонные огромные конструкции, сделаны огромные капитальные вложения на миллиард долларов суммарно. По одному блоку 80% - готовность там 75%, по второму 20%, понимаете? Площадки готовы, площадки это. Это же заранее планировалось строить там 8 блоков, сейчас построено только 2", - пояснил Кучеренко.

Он добавил, что новые реакторы ХАЭС однозначно будут работать на топливе американской компании Westinghouse.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что средства на строительство Хмельницкой АЭС не будут изыматься из бюджета или других критически важных сфер. По ее словам, финансирование проекта будет происходить исключительно за счет банков, а его окупаемость будет быстрой.